Son depremler 22 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da, Balıkesir'de deprem oldu mu?
Balıkesir Sındırgı son zamanlarda deprem açısından şiddetli bir sarsıntı yaşamazken gece saatlerinde 5 büyüklük deprem büyük korkuya sebep oldu. Deprem İzmir ve İstanbul'da da hissedildi. Bölge halkı büyük endişe yaşarken sabah saatlerinden bu yana yeni deprem olup olmadığı merak ediliyor ve "son depremler" araması da yeniden hızlanmış durumda...
Balıkesir Sındırgı saat 00.05'te 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin derinliği 7.4 km olarak kaydedildi. Sarsıntı İzmir ve İstanbul'da da hissedilirken vatandaşlar panik yaşadı. Şimdi sıkça son deprem verileri kontrol edilmek isteniyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem listesi...
22 Eylül Son depremler listesi...
08:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
07:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
07:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
07:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.7
06:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:05 – Dikili (İzmir) – 2.6
06:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
05:47 – Simav (Kütahya) – 1.6
05:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
05:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
05:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05:36 – Samandağ (Hatay) – 3.3
05:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05:24 – Sincik (Adıyaman) – 1.1
05:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05:20 – Kırıkhan (Hatay) – 1.7
05:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
05:03 – Dikili (İzmir) – 1.9
05:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
04:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
04:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
04:46 – Sincik (Adıyaman) – 1.2
04:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
04:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
04:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
04:19 – Ege Denizi – 4.8
04:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
04:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
03:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
03:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
03:53 – İmamoğlu (Adana) – 1.6
03:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
03:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
03:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
03:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
03:40 – Gürün (Sivas) – 1.4
03:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
03:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
03:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
03:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
03:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
03:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
03:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
03:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
03:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03:16 – Sincik (Adıyaman) – 1.1
03:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
03:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
03:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
02:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
02:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
02:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
02:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
02:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
02:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
02:25 – Sincik (Adıyaman) – 1.6
02:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
02:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
02:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
02:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
02:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
02:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
02:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
02:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
02:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
02:09 – Ulaş (Sivas) – 3.1