SON DEPREMLER 23 EKİM 2025 LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Türkiye genelinde günün ilk saatlerinden itibaren meydana gelen depremler her gün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu sarsıntıların nerede, ne zaman, kaç şiddetinde olduğunu öğrenmek isteyenler "son depremler" araması yapıyor. İşte 23 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi.
Yurdun farklı bölgelerinde gün boyunca meydana gelen sarsıntılar merak ediliyor. Vatandaşlar her gün bu verileri incelemek için "son depremler" araması yapıyor. Bugün 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem yaşanmazken veriler kontrol edilmek isteniyor. İşte ayrıntılar...
Son depremler listesi (23 Ekim 2025)
10.42 – Simav (Kütahya) – 1.8
10.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10.24 – Karasu (Sakarya) – 0.9
10.04 – Hassa (Hatay) – 1.8
09.50 – Simav (Kütahya) – 0.8
09.48 – Simav (Kütahya) – 1.4
08.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07.55 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.1
07.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06.51 – Marmara Denizi (Balıkesir) – 1.5
06.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
05.50 – Akdeniz, Payas açıkları (Hatay) – 1.7
05.46 – Akdeniz, Payas açıkları (Hatay) – 1.7
05.43 – Silifke (Mersin) – 2.7
05.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04.10 – Simav (Kütahya) – 1.2
03.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
03.47 – Akhisar (Manisa) – 1.7
03.22 – Akçadağ (Malatya) – 1.1
03.16 – Köyceğiz (Muğla) – 1.1
03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
02.54 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.8
02.34 – Pamukkale (Denizli) – 1.4
02.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
02.28 – Tuşba (Van) – 1.5
02.12 – Simav (Kütahya) – 1.6
02.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
02.09 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.8
02.00 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.2
01.52 – Simav (Kütahya) – 1.3
01.47 – Merkez (Bingöl) – 1.7
01.46 – Simav (Kütahya) – 1.5
01.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
01.35 – Ege Denizi, Seferihisar açıkları (İzmir) – 2.1