SON DEPREMLER 23 EKİM 2025 LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Yurdun farklı bölgelerinde gün boyunca meydana gelen sarsıntılar merak ediliyor. Vatandaşlar her gün bu verileri incelemek için "son depremler" araması yapıyor. Bugün 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem yaşanmazken veriler kontrol edilmek isteniyor. İşte ayrıntılar...

Son depremler listesi (23 Ekim 2025)

10.42 – Simav (Kütahya) – 1.8

10.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

10.24 – Karasu (Sakarya) – 0.9

10.04 – Hassa (Hatay) – 1.8

09.50 – Simav (Kütahya) – 0.8

09.48 – Simav (Kütahya) – 1.4

08.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

07.55 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.1

07.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.51 – Marmara Denizi (Balıkesir) – 1.5

06.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

05.50 – Akdeniz, Payas açıkları (Hatay) – 1.7

05.46 – Akdeniz, Payas açıkları (Hatay) – 1.7

05.43 – Silifke (Mersin) – 2.7

05.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

04.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

04.10 – Simav (Kütahya) – 1.2

03.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

03.47 – Akhisar (Manisa) – 1.7

03.22 – Akçadağ (Malatya) – 1.1

03.16 – Köyceğiz (Muğla) – 1.1

03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.54 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.8

02.34 – Pamukkale (Denizli) – 1.4

02.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

02.28 – Tuşba (Van) – 1.5

02.12 – Simav (Kütahya) – 1.6

02.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

02.09 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.8

02.00 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.2

01.52 – Simav (Kütahya) – 1.3

01.47 – Merkez (Bingöl) – 1.7

01.46 – Simav (Kütahya) – 1.5

01.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

01.35 – Ege Denizi, Seferihisar açıkları (İzmir) – 2.1