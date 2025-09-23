Son depremler 23 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem oldu mu? İstanbul ve Balıkesir'de deprem mi oldu?

Balıkesir Sındırgı'daki depremler bitmek bilmiyor. Bölgede yaşanan depremler İzmir ve İstanbul'u da etkiliyor. Bu sebeple halk tedirginlik yaşarken en son nerede ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor. İşte bugün yaşanan en son depremler listesi...

Son depremler listesi (23 Eylül 2025 Salı)

09:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

09:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

09:34 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.3

09:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

09:24 – Bozkır (Konya) – 0.9

09:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

09:22 – Kızılören (Afyonkarahisar) – 1.3

09:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

09:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

09:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

09:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

08:39 – Akhisar (Manisa) – 1.3

08:38 – Bergama (İzmir) – 1.3

08:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

08:34 – Kozan (Adana) – 1.6

08:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

08:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

07:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

07:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

07:29 – Tuzluca (Iğdır) – 1.6

07:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

06:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

06:53 – Hassa (Hatay) – 1.6

06:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

06:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

06:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

06:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06:30 – Mudanya (Bursa) – 2.1

06:28 – Dinar (Afyonkarahisar) – 0.9