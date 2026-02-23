Son depremler 23 Şubat 2026 listesi: Az önce deprem mi oldu?
AFAD yurdun dört bir yanındaki sarsıntıları listelerken vatandaşlar da en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Sıklıkla "son depremler" araması yapılıyor. İşte bugünkü sarsıntıların listesi...
Türkiye genelinde meydana gelen son sarsıntılar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. AFAD’ın paylaştığı güncel veriler yakından takip edilirken birçok kişi bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. İşte en son liste...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
16.36 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
16.28 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 1.1
16.03 - Ege Denizi - [11.81 km] Ayvacık (Çanakkale) - 2.0
15.49 - Torbalı (İzmir) - 1.6
15.41 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.7
15.37 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.9
15.30 - Torbalı (İzmir) - 1.7
15.29 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3
15.26 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.1
14.30 - Yüreğir (Adana) - 2.0
13.19 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
13.05 - Karamanlı (Burdur) - 1.2
12.33 - Nurhak (Kahramanmaraş) - 2.0
12.27 - Akdeniz - Mersin Körfezi - [02.45 km] Erdemli (Mersin) - 1.4
12.04 - Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.76 km] Menderes (İzmir) - 1.5
11.59 - Palandöken (Erzurum) - 1.0
11.56 - Gölbaşı (Adıyaman) - 1.1
11.54 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
11.51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
11.50 - Milas (Muğla) - 2.0
10.45 - Battalgazi (Malatya) - 1.2
10.17 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.9
09.54 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.1
09.50 - Gördes (Manisa) - 0.8
09.40 - Ege Denizi - [25.62 km] Menderes (İzmir) - 2.9
09.26 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.4
09.06 - Andırın (Kahramanmaraş) - 1.4
09.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
09.01 - Karaburun (İzmir) - 2.3
08.36 - Kocaali (Sakarya) - 1.4
08.34 - Ilgın (Konya) - 1.6
08.20 - Baklan (Denizli) - 1.8
08.17 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
08.15 - Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.62 km] Bodrum (Muğla) - 1.7
08.11 - Sivrice (Elazığ) - 1.3