Son depremler 24 Eylül 2025 Çarşamba listesi... Az önce deprem mi oldu? Balıkesir ve İstanbul'da deprem oldu mu?
Balıkesir Sındırgı yine beşik gibi sallanıyor. Bugün yine bölgeden peş peşe deprem haberleri geliyor. Vatandaşların tedirginliği devam ederken son depremler araması da yoğun şekilde yapılıyor. İşte en son veriler...
Türkiye'de her gün ülkenin birçok yerinde sarsıntılar yaşanıyor. Yine en çok deprem haberi ise Balıkesir Sındırgı'dan geliyor. Bölge halkı deyim yerindeyse diken üstünde... Bugün yine orta şiddette deprem yaşanırken son depremler araması yine hızlanmış durumda...
Son depremler listesi (24 Eylül 2025)
09:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
09:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
09:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:59 – Simav (Kütahya) – 1.5
08:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
08:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
08:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
07:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
06:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:04 – Akhisar (Manisa) – 1.2
06:01 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4
05:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05:27 – Doğanşehir (Malatya) – 1.0
05:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04:57 – Çemişgezek (Tunceli) – 1.6