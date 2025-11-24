Son depremler 24 Kasım 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? En son ne zaman, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Ülkemizde her gün onlarca deprem olurken bu depremlerin büyük bölümü Balıkesir, Manisa, Kütahya'da yaşandı. Bölge halkı her gün "son depremler listesi"ni kontrol ederken en ufak haraketlilikte "Az önce deprem mi oldu" sorusu geliyor. İşte son veriler...

24 Kasım 2025 son depremler listesi

08.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

08.33 – Bulanık (Muş) – 1.7

08.30 – Simav (Kütahya) – 1.2

08.05 – Gördes (Manisa) – 1.4

08.01 – Simav (Kütahya) – 1.3

07.41 – Yazıhan (Malatya) – 1.8

07.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

07.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

07.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.13 – Simav (Kütahya) – 1.3

07.11 – Simav (Kütahya) – 2.8

07.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6

06.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

06.41 – Simav (Kütahya) – 1.6

06.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.31 – Serik (Antalya) – 2.5

06.18 – Demirci (Manisa) – 1.2

06.15 – Akçadağ (Malatya) – 1.5

06.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

06.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

06.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

06.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.55 – Merkez (Bolu) – 1.2

05.51 – Demirci (Manisa) – 1.5

05.45 – Demirci (Manisa) – 1.3

05.39 – Silifke (Mersin) – 1.3

05.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.30 – Akçadağ (Malatya) – 2.2

05.23 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.1

05.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

05.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

05.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

04.43 – Ege Denizi – 3.2

04.32 – Marmara Denizi (Marmaraereğlisi) – 1.5

04.31 – Korkuteli (Antalya) – 2.0

04.26 – Ege Denizi (Karaburun) – 1.6

04.08 – Beypazarı (Ankara) – 2.1

04.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.54 – Akhisar (Manisa) – 1.7

03.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.39 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.9

03.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

03.00 – Simav (Kütahya) – 2.5

02.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

02.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

02.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

02.33 – Arguvan (Malatya) – 1.4

02.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.29 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.5

02.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.22 – Simav (Kütahya) – 1.2

02.21 – İran (Saray/Van yakınları) – 1.9

02.02 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.1

02.00 – Selçuk (İzmir) – 1.2

01.43 – Akdeniz (Kaş) – 3.0

01.41 – Simav (Kütahya) – 1.3

01.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

00.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

00.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

00.41 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.1

00.33 – Samandag (Hatay) – 1.4

00.27 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.9

00.21 – Kaynaşlı (Düzce) – 0.8

00.17 – Tercan (Erzincan) – 1.6

00.15 – Simav (Kütahya) – 2.0

00.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

00.02 – Develi (Kayseri) – 1.3

00.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9