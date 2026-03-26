SON DEPREMLER 26 MART 2026 LİSTESİ... Deprem oldu mu? En son ne zaman, nerede deprem oldu?
Bugün Elazığ'da yaşanan 4.3'lük deprem korkuya neden oldu. Bölge halkı tedirgin olurken "son depremler" araması iyice artmış durumda... İşte AFAD'ın son verileri...
Ülkemizde her gün sarsıntılar yaşanırken Elazığ'daki 4.3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Yeni depremler olup olmadığı araştırılıyor. Bu sebeple de son depremler listesi kontrol edilmek isteniyor. İşte detaylar...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
13.20 - Emet (Kütahya) - 1.5
13.17 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
12.57 - Pamukova (Sakarya) - 1.1
12.49 - Pütürge (Malatya) - 3.2
12.43 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.0
12.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
12.28 - Mucur (Kırşehir) - 1.0
12.22 - Korkuteli (Antalya) - 1.5
12.14 - Nurdağı (Gaziantep) - 1.5
12.05 - Akçadağ (Malatya) - 1.5
12.05 - Ayion Oros (Yunanistan) - [Gökçeada (Çanakkale) açıkları] - 3.2
11.48 - Saruhanlı (Manisa) - 1.6
11.44 - Battalgazi (Malatya) - 1.6
11.36 - Akdeniz - Kaş (Antalya) açıkları - 1.7
11.11 - Akdeniz - Kaş (Antalya) açıkları - 3.8
11.10 - Sivrice (Elazığ) - 2.4
10.40 - Köyceğiz (Muğla) - 1.3
10.37 - Sivrice (Elazığ) - 4.3
09.24 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
09.22 - Selçuklu (Konya) - 1.1
09.18 - Ege Denizi - 2.4
09.17 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
09.09 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
08.56 - Erciş (Van) - 1.3
08.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
08.37 - Akdeniz - 3.2
08.30 - Sivrice (Elazığ) - 1.3
08.26 - Akdeniz - Datça (Muğla) açıkları - 2.4
08.06 - Köyceğiz (Muğla) - 1.4
07.56 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 1.5
07.28 - Simav (Kütahya) - 1.4
07.23 - Simav (Kütahya) - 1.3
07.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
07.09 - Karaçoban (Erzurum) - 1.3
07.09 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
06.58 - Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - Marmaris (Muğla) açıkları - 3.2
06.50 - Pamukkale (Denizli) - 1.8
06.36 - Saruhanlı (Manisa) - 1.4
06.24 - Merkez (Kastamonu) - 0.9
06.23 - Ege Denizi - Karaburun (İzmir) açıkları - 1.6
06.21 - Nurhak (Kahramanmaraş) - 1.3
06.07 - Simav (Kütahya) - 1.7
06.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
05.45 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
05.44 - Acıpayam (Denizli) - 1.0
05.32 - İslahiye (Gaziantep) - 1.1
05.23 - Merkez (Şırnak) - 1.0
05.14 - Menteşe (Muğla) - 1.0
05.11 - Güney (Denizli) - 1.1