SON DEPREMLER 26 OCAK 2026 LİSTESİ... Az önce deprem mi oldu? Balıkesir'de yeni deprem oldu mu?
Balıkesir yine beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölge halkı son günlerde diken üstünde... Art arda 4'ten büyük depremler yaşanıyor. Bugün sıkça "son depremler" araması yapılıyor. İşte en son veriler...
Balıkesir'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Sındırgı ilçesinde yaşayan halk panik içerisinde... Bu bölgede yaşanan sarsıntılar çevre illerde de korku yaratıyor. Bugünkü durum merak edilirken yine "son depremler" araması tavan yapmış durumda...
08.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.44 – Simav (Kütahya) – 1.5
07.36 – Kozan (Adana) – 1.6
07.16 – Refahiye (Erzincan) – 1.0
07.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07.08 – Merkez (Bolu) – 0.8
06.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.42 – Simav (Kütahya) – 2.0
06.26 – Kozan (Adana) – 1.6
06.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
05.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05.43 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.9
05.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.16 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.1
05.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05.08 – Sumbas (Osmaniye) – 1.9
04.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
04.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
04.46 – Doğanşehir (Malatya) – 1.0
04.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
04.43 – Simav (Kütahya) – 1.5
04.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
04.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
04.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
03.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
03.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.3
03.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.4
03.40 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.3
03.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
03.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
03.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
03.13 – Merkez (Bingöl) – 1.1
03.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
03.07 – Arguvan (Malatya) – 1.3
02.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
02.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
02.50 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.7
02.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
02.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
02.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.4
01.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
01.28 – Kozan (Adana) – 2.0
01.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
01.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
01.10 – Ninotsminda (Gürcistan) – 1.7
00.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
00.31 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 1.2
00.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
00.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
00.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1