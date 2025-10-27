Son depremler 27 Ekim 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrası gözler son depremler listesine çevrildi. Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verileri yakından takip ediyor. "Az önce deprem mi oldu" sorusu yine yoğunlaşmış durumda...

Son depremler (27 Ekim 2025)

16.46 – Marmara Denizi – 2.3

16.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

16.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

15.41 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.7

15.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

15.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

15.14 – Akhisar (Manisa) – 1.9

14.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6

14.27 – Burgas (Bulgaristan) – 2.0

13.46 – Emet (Kütahya) – 1.1

13.45 – Emet (Kütahya) – 1.1

13.24 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.9

13.08 – Sincik (Adıyaman) – 1.1

13.08 – Erdemli (Mersin) – 1.3

13.03 – Ferizli (Sakarya) – 1.4

12.31 – Merkez (Isparta) – 1.0

12.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

12.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

12.03 – Yazıhan (Malatya) – 2.3

11.08 – Simav (Kütahya) – 1.5

11.07 – Köyceğiz (Muğla) – 1.8

10.45 – Simav (Kütahya) – 1.3

10.38 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 3.4

10.31 – Elmalı (Antalya) – 1.7

10.17 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 3.7

10.14 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.8

10.12 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 4.0

09.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

09.55 – Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.4

09.43 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.9

09.36 – Silifke (Mersin) – 3.8

09.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08.55 – Bala (Ankara) – 1.0

08.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.41 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.0

08.39 – Simav (Kütahya) – 1.4

08.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08.30 – Simav (Kütahya) – 1.5

08.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

08.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7