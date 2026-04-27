Son depremler 27 Nisan 2026 listesi: Az önce deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü nedir?
Akdeniz deyim yerindeyse beşik gibi sallanıyor. Bugün de 4 ve üzeri birçok deprem meydana geldi. Sarsıntılar bölge halkını tedirgin ederken son depremler araması iyice hızlandı. İşte AFAD verileri...
Vatandaşlar günlük olarak en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Akdeniz'de yaşanan depremler sonrası aramalar daha da hızlandı. Antalta, Alanya'da yaşayanlar sık sık AFAD'ı ziyaret ediyor. İşte en son depremler...
27 NİSAN 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
10.41 - Simav (Kütahya) - 1.5
10.21 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 1.3
09.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
09.16 - Ceyhan (Adana) - 1.4
09.15 - Selçuklu (Konya) - 0.9
09.10 - Hisarcık (Kütahya) - 2.1
09.02 - Hisarcık (Kütahya) - 1.6
08.40 - Zile (Tokat) - 1.2
08.08 - Pütürge (Malatya) - 2.4
07.31 - Kangal (Sivas) - 1.4
07.22 - Tekman (Erzurum) - 2.2
07.05 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.0
06.56 - Defne (Hatay) - 1.3
06.35 - Sultandağı (Afyonkarahisar) - 1.3
06.24 - Afşin (Kahramanmaraş) - 1.5
06.09 - Güney (Denizli) - 1.1
06.06 - Kırkağaç (Manisa) - 1.4
05.34 - Yahyalı (Kayseri) - 1.3
05.21 - Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) - 1.8
05.17 - Aladağ (Adana) - 1.7
05.07 - Çeşme (İzmir) - 1.8
04.30 - Kalecik (Ankara) - 0.9
04.03 - Güney (Denizli) - 1.1
03.56 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.5
03.43 - Akdeniz, Gazipaşa açıkları (Antalya) - 1.9
03.22 - Pütürge (Malatya) - 0.9
03.16 - Diyadin (Ağrı) - 1.0
03.11 - Beypazarı (Ankara) - 1.9
03.09 - Saimbeyli (Adana) - 1.1
03.05 - Yatağan (Muğla) - 1.2
02.26 - Refahiye (Erzincan) - 1.0
02.09 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.7
02.05 - Karakeçili (Kırıkkale) - 0.8
01.45 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 2.5
01.38 - Simav (Kütahya) - 1.1
01.35 - Simav (Kütahya) - 2.2
01.30 - Simav (Kütahya) - 1.6
00.57 - Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) - 4.4
00.32 - Mazgirt (Tunceli) - 1.4
00.24 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.1