Son depremler 28 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Balıkesir yeni deprem oldu mu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde gün içinde birçok düşük şiddetli deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen bu sarsıntılar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son depremler araması da her gün yapılıyor. İşte son veriler...

Son depremler (28 Eylül 2025)

09:25 – Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – 2.2

09:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

09:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

09:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

08:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08:37 – Pütürge (Malatya) – 1.2

08:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08:27 – Akdeniz, Gazipaşa açıkları (Antalya) – 2.7

08:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7

08:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

07:41 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.3

07:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07:26 – Battalgazi (Malatya) – 1.3

07:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

07:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

06:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

06:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

06:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

06:36 – Hisarcık (Kütahya) – 1.2

06:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

06:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7

06:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

06:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

06:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05:29 – Doğanşehir (Malatya) – 1.5