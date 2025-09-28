Son depremler 28 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Balıkesir yeni deprem oldu mu?
Ülkemiz, aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle gün boyunca farklı bölgelerde hafif ve orta şiddette depremler yaşanıyor. Bugün de yine onlarca sarsıntı yaşandı. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor ve "son depremler" araması yapıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği liste...
Son depremler (28 Eylül 2025)
Son depremler (28 Eylül 2025)
09:25 – Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – 2.2
09:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
08:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:37 – Pütürge (Malatya) – 1.2
08:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08:27 – Akdeniz, Gazipaşa açıkları (Antalya) – 2.7
08:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
08:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:41 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.3
07:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:26 – Battalgazi (Malatya) – 1.3
07:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06:36 – Hisarcık (Kütahya) – 1.2
06:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
06:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
06:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
06:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05:29 – Doğanşehir (Malatya) – 1.5