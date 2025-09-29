Son depremler 29 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da ve Kütahya'da yeni deprem oldu mu?
Ülkemiz son günlerde deprem açısından hareketli günler geçiriyor. Dün Kütahya Simav'da yaşanan 5.4'lük deprem yine yürekleri ağza getirdi. Bu sarsıntı sonrası yine onlarca artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede yaşayan halk diken üstünde... Peş peşe gerçekleşen sarsıntılar sonrası "son depremler" araması yine epey hızlandı.
Balıkesir Sındırgı depremleri sonrası şimdi Kütahya Simav'daki depremler korku yaratıyor. Dün yaşanan 5.4'lük sarsıntı sonrası art arda artçı sarsıntılar yaşandı. Yine en son nerede ve ne zaman deprem olduğu sıkça kontrol ediliyor. Kütahyalılar ve İstanbullular da yeni deprem olup olmadığını merak ediyor.
Son depremler (29 Eylül 2025)
08:59 – Simav (Kütahya) – 2.4
08:54 – Simav (Kütahya) – 1.4
08:43 – Simav (Kütahya) – 1.6
08:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08:41 – Simav (Kütahya) – 1.9
08:36 – Simav (Kütahya) – 1.4
08:27 – Simav (Kütahya) – 1.2
08:15 – Simav (Kütahya) – 1.2
08:06 – Simav (Kütahya) – 1.2
08:06 – Simav (Kütahya) – 1.4
08:05 – Simav (Kütahya) – 1.1
08:00 – Çukurca (Hakkari) – 1.8
07:59 – Simav (Kütahya) – 1.6
07:54 – Simav (Kütahya) – 1.6
07:50 – Simav (Kütahya) – 1.2
07:49 – Pütürge (Malatya) – 1.3
07:42 – Simav (Kütahya) – 1.4
07:40 – Simav (Kütahya) – 1.5
07:36 – Simav (Kütahya) – 2.0
07:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:28 – Simav (Kütahya) – 1.1
07:21 – Simav (Kütahya) – 1.6
07:13 – Simav (Kütahya) – 2.2
07:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:00 – Simav (Kütahya) – 1.5
06:58 – Simav (Kütahya) – 1.0
06:47 – Simav (Kütahya) – 1.6
06:42 – Simav (Kütahya) – 2.1
06:31 – Simav (Kütahya) – 1.7
06:30 – Simav (Kütahya) – 1.7
06:28 – Simav (Kütahya) – 1.5
06:25 – Simav (Kütahya) – 2.4
06:23 – Simav (Kütahya) – 1.8
06:22 – Simav (Kütahya) – 2.7
06:14 – Göle (Ardahan) – 1.2