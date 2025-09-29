Son depremler 29 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da ve Kütahya'da yeni deprem oldu mu?

Balıkesir Sındırgı depremleri sonrası şimdi Kütahya Simav'daki depremler korku yaratıyor. Dün yaşanan 5.4'lük sarsıntı sonrası art arda artçı sarsıntılar yaşandı. Yine en son nerede ve ne zaman deprem olduğu sıkça kontrol ediliyor. Kütahyalılar ve İstanbullular da yeni deprem olup olmadığını merak ediyor.

Son depremler (29 Eylül 2025)

08:59 – Simav (Kütahya) – 2.4

08:54 – Simav (Kütahya) – 1.4

08:43 – Simav (Kütahya) – 1.6

08:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08:41 – Simav (Kütahya) – 1.9

08:36 – Simav (Kütahya) – 1.4

08:27 – Simav (Kütahya) – 1.2

08:15 – Simav (Kütahya) – 1.2

08:06 – Simav (Kütahya) – 1.2

08:06 – Simav (Kütahya) – 1.4

08:05 – Simav (Kütahya) – 1.1

08:00 – Çukurca (Hakkari) – 1.8

07:59 – Simav (Kütahya) – 1.6

07:54 – Simav (Kütahya) – 1.6

07:50 – Simav (Kütahya) – 1.2

07:49 – Pütürge (Malatya) – 1.3

07:42 – Simav (Kütahya) – 1.4

07:40 – Simav (Kütahya) – 1.5

07:36 – Simav (Kütahya) – 2.0

07:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

07:28 – Simav (Kütahya) – 1.1

07:21 – Simav (Kütahya) – 1.6

07:13 – Simav (Kütahya) – 2.2

07:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07:00 – Simav (Kütahya) – 1.5

06:58 – Simav (Kütahya) – 1.0

06:47 – Simav (Kütahya) – 1.6

06:42 – Simav (Kütahya) – 2.1

06:31 – Simav (Kütahya) – 1.7

06:30 – Simav (Kütahya) – 1.7

06:28 – Simav (Kütahya) – 1.5

06:25 – Simav (Kütahya) – 2.4

06:23 – Simav (Kütahya) – 1.8

06:22 – Simav (Kütahya) – 2.7

06:14 – Göle (Ardahan) – 1.2