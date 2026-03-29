Son depremler 29 Mart 2026 listesi... Deprem mi oldu? AFAD deprem verileri
Bugünkü son depremler listesi merak ediliyor. Vatandaşlar büyük bir deprem olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte 29 Mart 2026 AFAD deprem listesi...
Gün içerisinde farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "Deprem mi oldu" sorusu zaman zaman yöneltiliyor. İşte AFAD'ın geçtiği deprem listesi...
10.27 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
10.08 - Merkez (Elazığ) - 1.3
09.44 - Salihli (Manisa) - 1.2
09.32 - Kiğı (Bingöl) - 2.0
09.31 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.3
09.29 - Bulanık (Muş) - 2.2
09.27 - Bulanık (Muş) - 2.8
09.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.6
08.43 - Doğanşehir (Malatya) - 1.4
08.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
08.25 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
08.18 - Nurdağı (Gaziantep) - 1.7
07.43 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.2
07.26 - Simav (Kütahya) - 1.3
07.25 - Simav (Kütahya) - 1.4
07.25 - Simav (Kütahya) - 1.5
07.24 - Simav (Kütahya) - 1.6
07.16 - Seferihisar (İzmir) - 1.9
07.16 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.4
07.03 - Akçadağ (Malatya) - 1.3
07.01 - Doğanşehir (Malatya) - 1.0
06.50 - Ege Denizi - Karaburun (İzmir) - 1.7
06.47 - Yerköy (Yozgat) - 0.8
06.42 - Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - Akyaka (Kars) - 1.6
06.13 - Merkez (Bolu) - 1.2
06.06 - Yerköy (Yozgat) - 1.8
05.43 - Simav (Kütahya) - 1.1
05.37 - Kızılcahamam (Ankara) - 0.9
05.20 - Ulaş (Sivas) - 1.4
05.17 - Erbaa (Tokat) - 1.4
05.04 - Afşin (Kahramanmaraş) - 1.0
04.51 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
04.40 - Simav (Kütahya) - 1.1