Son depremler 4 Ağustos 2025 listesi... İstanbul'da deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Son depremler araması bugün de yoğun şekilde aratılıyor. Ülkemizde şu dakika itibarıyla 4 büyüklüğünde deprem yaşanmazken İstanbul'da yeni deprem olup olmadığı sorgulanıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler...
Bugün yine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre onlarca sarsıntı kaydedildi. Bugün 4 ve üzeri büyüklüğünde deprem yaşanmadı. İşte 4 Ağustos 2025 son depremler listesi...
Son depremler...
11:49: Bodrum, Muğla (Büyüklük: 1.6 ML)
11:46: Pülümür, Tunceli (Büyüklük: 2.1 ML)
11:11: Ege Denizi - Bodrum, Muğla (Büyüklük: 1.0 ML)
11:00: Bulancak, Giresun (Büyüklük: 2.5 ML)
10:55: Selçuklu, Konya (Büyüklük: 1.2 ML)
10:37: Orhaneli, Bursa (Büyüklük: 2.0 ML)
10:22: Pütürge, Malatya (Büyüklük: 2.3 ML)
09:44: Simav, Kütahya (Büyüklük: 1.0 ML)
09:37: Refahiye, Erzincan (Büyüklük: 2.2 ML)
09:15: Soma, Manisa (Büyüklük: 1.4 ML)
09:09: Orhaneli, Bursa (Büyüklük: 1.6 ML)
08:57: Nurdağı, Gaziantep (Büyüklük: 1.8 ML)
08:16: Çatak, Van (Büyüklük: 1.8 ML)
07:59: Bahçesaray, Van (Büyüklük: 3.0 ML)
07:57: Yeşilyurt, Malatya (Büyüklük: 2.3 ML)
07:46: Akhisar, Manisa (Büyüklük: 0.9 ML)
07:07: Marmaris, Muğla (Büyüklük: 1.5 ML)
06:53: Sivrice, Elazığ (Büyüklük: 1.1 ML)
06:43: Simav, Kütahya (Büyüklük: 1.2 ML)
06:10: Marmaris, Muğla (Büyüklük: 1.6 ML)
06:00: Ekinözü, Kahramanmaraş (Büyüklük: 2.1 ML)
05:49: Menteşe, Muğla (Büyüklük: 2.0 ML)
05:43: Gölhisar, Burdur (Büyüklük: 1.0 ML)
05:26: Refahiye, Erzincan (Büyüklük: 1.9 ML)
05:09: Marmara Denizi - Büyükçekmece, İstanbul (Büyüklük: 1.2 ML)
04:52: Akhisar, Manisa (Büyüklük: 1.0 ML)
03:33: Kadirli, Osmaniye (Büyüklük: 2.5 ML)