SON DEPREMLER 4 KASIM 2025 LİSTESİ... Balıkesir, İstanbul, İzmir deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor. Peş peşe yaşanan depremler halkı paniğe sevk ediyor. Çevre ilerde de hissedilen depremler nedeniyle vatandaşlar diken üstünde... Veriler incelenmek isteniyor ve "son depremler" araması bugün yine yoğun şekilde yapılıyor.

4 Kasım son depremler listesi

08.56 – Merkez (Muş) – 2.5

08.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.31 – Döşemealtı (Antalya) – 3.0

08.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

08.23 – Orta (Çankırı) – 0.9

08.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

08.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

08.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

08.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

08.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.01 – Simav (Kütahya) – 1.4

08.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

07.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

07.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

07.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

07.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

07.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

07.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.11 – Merkez (Osmaniye) – 1.8

07.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

06.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

06.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6

06.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

06.53 – Silifke (Mersin) – 2.5

06.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.28 – Antakya (Hatay) – 1.8

06.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.27 – İliç (Erzincan) – 1.3

06.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

06.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

06.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

05.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.39 – Battalgazi (Malatya) – 2.1

05.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

05.23 – Simav (Kütahya) – 1.6

05.21 – Beypazarı (Ankara) – 2.0

05.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

05.18 – Ege Denizi (İzmir Körfezi) – 1.8