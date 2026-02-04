SON DEPREMLER 4 ŞUBAT LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Son depremler, günün farklı saatlerinde sürekli kontrol ediliyor. Hissedilen ya da hissedilmeyen sarsıntıları vatandaşlar merak ediyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek için AFAD'ın resmi sitesi sık sık ziyaret ediliyor. İşte 4 Şubat depremleri...

09.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

08.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

08.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

08.09 – Akçadağ (Malatya) – 1.6

08.00 – Simav (Kütahya) – 1.1

07.40 – Emet (Kütahya) – 1.0

07.40 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.6

07.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.52 – Seydikemer (Muğla) – 1.1

06.32 – Battalgazi (Malatya) – 1.1

06.19 – Kulu (Konya) – 1.9

05.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.22 – Simav (Kütahya) – 1.1

05.17 – Simav (Kütahya) – 1.8

04.51 – Simav (Kütahya) – 1.2

04.46 – Pamukkale (Denizli) – 0.9

04.26 – Simav (Kütahya) – 1.3

04.05 – Merkez (Bolu) – 2.5

03.53 – Çerkeş (Çankırı) – 2.1

03.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

03.02 – Merkez (Bolu) – 2.1

02.46 – Ödemiş (İzmir) – 1.0

02.32 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.3

02.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

02.15 – Akçadağ (Malatya) – 1.6

02.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

01.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

01.23 – Merkez (Adıyaman) – 2.6

01.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.07 – Gürün (Sivas) – 1.7

00.31 – Simav (Kütahya) – 1.4

00.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

00.15 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.4

00.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0