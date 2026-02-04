SON DEPREMLER 4 ŞUBAT LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Son depremler, gün içinde birçok kişinin rutin olarak kontrol ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Kimi vatandaşlar yaşadıkları bölgede bir hareketlilik olup olmadığını görmek için güncel listeleri kontrol ediyor. Bugün 4 ve üzeri deprem yaşanmazken AFAD'in son verileri şöyle...
Son depremler, günün farklı saatlerinde sürekli kontrol ediliyor. Hissedilen ya da hissedilmeyen sarsıntıları vatandaşlar merak ediyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek için AFAD'ın resmi sitesi sık sık ziyaret ediliyor. İşte 4 Şubat depremleri...
09.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
08.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
08.09 – Akçadağ (Malatya) – 1.6
08.00 – Simav (Kütahya) – 1.1
07.40 – Emet (Kütahya) – 1.0
07.40 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.6
07.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.52 – Seydikemer (Muğla) – 1.1
06.32 – Battalgazi (Malatya) – 1.1
06.19 – Kulu (Konya) – 1.9
05.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05.22 – Simav (Kütahya) – 1.1
05.17 – Simav (Kütahya) – 1.8
04.51 – Simav (Kütahya) – 1.2
04.46 – Pamukkale (Denizli) – 0.9
04.26 – Simav (Kütahya) – 1.3
04.05 – Merkez (Bolu) – 2.5
03.53 – Çerkeş (Çankırı) – 2.1
03.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
03.02 – Merkez (Bolu) – 2.1
02.46 – Ödemiş (İzmir) – 1.0
02.32 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.3
02.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
02.15 – Akçadağ (Malatya) – 1.6
02.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
01.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
01.23 – Merkez (Adıyaman) – 2.6
01.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
01.07 – Gürün (Sivas) – 1.7
00.31 – Simav (Kütahya) – 1.4
00.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
00.15 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.4
00.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0