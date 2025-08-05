Son depremler 5 Ağustos 2025 listesi... Ege'de, İstanbul'da deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Türkiye'de en son nerede ve ne zaman deprem olduğu her gün araştırılan konuların başında geliyor. Bugün 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem kaydedilmezken AFAD ve Kandilli'nin son verileri öğrenilmek isteniyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...

Son depremler (5 Ağustos 2025)

10:01:16 - Battalgazi (Malatya) - 2.0 ML

09:47:13 - Akhisar (Manisa) - 1.1 ML

08:52:38 - Akdeniz - [107.46 km] Marmaris (Muğla) - 1.6 ML

07:52:01 - Kadirli (Osmaniye) - 1.8 ML

07:49:30 - Akhisar (Manisa) - 1.5 ML

07:43:29 - Akhisar (Manisa) - 1.5 ML

07:38:31 - Tercan (Erzincan) - 2.2 ML

07:29:09 - Sincik (Adıyaman) - 1.1 ML

07:04:30 - Doğanşehir (Malatya) - 1.8 ML

06:42:54 - Marmaris (Muğla) - 1.6 ML

06:37:58 - Ege Denizi - [32.44 km] Bozcaada (Çanakkale) - 1.5 ML

06:36:42 - Ege Denizi - [31.38 km] Ayvacık (Çanakkale) - 2.0 ML

06:36:26 - Akhisar (Manisa) - 1.8 ML

05:55:46 - Akdeniz - [48.07 km] Fethiye (Muğla) - 2.1 ML

05:46:38 - Marmaris (Muğla) - 2.1 ML

05:43:52 - Ege Denizi - [30.67 km] Bozcaada (Çanakkale) - 2.0 ML

05:40:32 - Ege Denizi - [32.25 km] Ayvacık (Çanakkale) - 3.0 ML