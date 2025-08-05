Son depremler 5 Ağustos 2025 listesi... Ege'de, İstanbul'da deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Ege Denizi sallanmaya devam ederken Marmara Denizi'nde sakinlik hakim... Bugün yine onlarca deprem kaydedilirken son depremler merak ediliyor. Öte yandan İstanbul'da deprem olup olmadığı da araştırılıyor.
Türkiye'de en son nerede ve ne zaman deprem olduğu her gün araştırılan konuların başında geliyor. Bugün 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem kaydedilmezken AFAD ve Kandilli'nin son verileri öğrenilmek isteniyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
Son depremler (5 Ağustos 2025)
10:01:16 - Battalgazi (Malatya) - 2.0 ML
09:47:13 - Akhisar (Manisa) - 1.1 ML
08:52:38 - Akdeniz - [107.46 km] Marmaris (Muğla) - 1.6 ML
07:52:01 - Kadirli (Osmaniye) - 1.8 ML
07:49:30 - Akhisar (Manisa) - 1.5 ML
07:43:29 - Akhisar (Manisa) - 1.5 ML
07:38:31 - Tercan (Erzincan) - 2.2 ML
07:29:09 - Sincik (Adıyaman) - 1.1 ML
07:04:30 - Doğanşehir (Malatya) - 1.8 ML
06:42:54 - Marmaris (Muğla) - 1.6 ML
06:37:58 - Ege Denizi - [32.44 km] Bozcaada (Çanakkale) - 1.5 ML
06:36:42 - Ege Denizi - [31.38 km] Ayvacık (Çanakkale) - 2.0 ML
06:36:26 - Akhisar (Manisa) - 1.8 ML
05:55:46 - Akdeniz - [48.07 km] Fethiye (Muğla) - 2.1 ML
05:46:38 - Marmaris (Muğla) - 2.1 ML
05:43:52 - Ege Denizi - [30.67 km] Bozcaada (Çanakkale) - 2.0 ML
05:40:32 - Ege Denizi - [32.25 km] Ayvacık (Çanakkale) - 3.0 ML