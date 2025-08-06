Son depremler 6 Ağustos 2025 listesi... İstanbul'da deprem oldu mu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Ülkemizde bugün 4 ve üzeri büyüklükte bir deprem kaydedilmezken 3'ten küçük onlarca sarsıntı yaşandı. Bu sarsıntıları öğrenmek isteyenler yine "son depremler" aramasına hız verdi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler...

Son depremler listesi (6 Ağustos 2025)

09:41 - Akçadağ (Malatya), 1.6 ML

09:37 - Ege Denizi - Saros Körfezi, 2.5 ML

08:51 - Marmara Denizi, 2.0 ML

08:41 - Akhisar (Manisa), 1.7 ML

08:40 - Bergama (İzmir), 1.5 ML

07:58 - Sincik (Adıyaman), 1.8 ML

07:34 - Ege Denizi, 2.4 ML

07:20 - Kale (Malatya), 1.1 ML

07:13 - Van Gölü, 1.8 ML

06:54 - Akdeniz, 2.1 ML

06:31 - Çobanlar (Afyonkarahisar), 1.0 ML

06:08 - Kale (Malatya), 1.3 ML

05:57 - Saimbeyli (Adana), 1.8 ML

05:55 - Refahiye (Erzincan), 1.0 ML

05:53 - Simav (Kütahya), 1.9 ML

05:09 - Simav (Kütahya), 1.3 ML

05:01 - Selendi (Manisa), 1.1 ML

04:51 - Akdeniz, 2.7 ML

04:02 - Pütürge (Malatya), 1.4 ML

03:57 - Aladağ (Adana), 1.8 ML

03:20 - Selçuk (İzmir), 2.6 ML

03:00 - Ege Denizi, 2.0 ML

02:02 - Akdeniz, 2.1 ML

02:02 - Çat (Erzurum), 2.1 ML

01:47 - Yedisu (Bingöl), 1.6 ML

01:28 - Simav (Kütahya), 1.0 ML