SON DEPREMLER 6 KASIM 2025 LİSTESİ... Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verilerini incelemek isteyen vatandaşlar her gün "son depremler" araması yapıyor. Bugün yine en çok deprem Balıkesir Sındırgı'da yaşanırken 4'ten büyük bir sarsıntı kaydedilmedi. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
Balıkesir Sındırgı'daki 5.9'luk depremin artçıları devam ediyor. Halk korkuyu üzerinden atmış değil. Her gün bölgedeki sarsıntılar inceleniyor. Vatandaşlar en son ne zaman deprem olduğunu öğrenmek adına "son depremler" araması yapıyor.
Son depremler (6 Kasım 2025)
08.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.31 – Pütürge (Malatya) – 2.3
07.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.36 – Ege Denizi (Dikili - İzmir) – 2.3
06.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.55 – Kırkağaç (Manisa) – 1.3
05.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
05.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05.09 – Simav (Kütahya) – 1.6
05.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
04.46 – Hekimhan (Malatya) – 1.1
04.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.29 – Ege Denizi (Seferihisar - İzmir) – 1.2
04.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
04.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
04.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
04.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
04.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.02 – Doğanşehir (Malatya) – 1.3
04.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
03.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
03.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.51 – Yakutiye (Erzurum) – 1.2
03.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
03.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
03.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
03.31 – Göksun (Kahramanmaraş) – 0.9
03.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.20 – Simav (Kütahya) – 0.9
03.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
03.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
03.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
03.12 – Sarayköy (Denizli) – 1.4
03.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
03.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.07 – Kemah (Erzincan) – 1.6
03.05 – Doğanşehir (Malatya) – 2.1
03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
02.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
02.56 – Simav (Kütahya) – 1.6
02.55 – Simav (Kütahya) – 1.6
02.54 – Simav (Kütahya) – 1.3
02.54 – Ege Denizi (Marmaris - Muğla) – 1.1