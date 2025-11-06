SON DEPREMLER 6 KASIM 2025 LİSTESİ... Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu?

Balıkesir Sındırgı'daki 5.9'luk depremin artçıları devam ediyor. Halk korkuyu üzerinden atmış değil. Her gün bölgedeki sarsıntılar inceleniyor. Vatandaşlar en son ne zaman deprem olduğunu öğrenmek adına "son depremler" araması yapıyor.

Son depremler (6 Kasım 2025)

08.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

08.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

08.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.31 – Pütürge (Malatya) – 2.3

07.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

07.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

06.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

06.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

06.36 – Ege Denizi (Dikili - İzmir) – 2.3

06.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.55 – Kırkağaç (Manisa) – 1.3

05.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7

05.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05.09 – Simav (Kütahya) – 1.6

05.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

04.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.46 – Hekimhan (Malatya) – 1.1

04.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

04.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.29 – Ege Denizi (Seferihisar - İzmir) – 1.2

04.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

04.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

04.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.02 – Doğanşehir (Malatya) – 1.3

04.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

03.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

03.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.51 – Yakutiye (Erzurum) – 1.2

03.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

03.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

03.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.31 – Göksun (Kahramanmaraş) – 0.9

03.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.20 – Simav (Kütahya) – 0.9

03.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

03.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

03.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

03.12 – Sarayköy (Denizli) – 1.4

03.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

03.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.07 – Kemah (Erzincan) – 1.6

03.05 – Doğanşehir (Malatya) – 2.1

03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

02.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

02.56 – Simav (Kütahya) – 1.6

02.55 – Simav (Kütahya) – 1.6

02.54 – Simav (Kütahya) – 1.3

02.54 – Ege Denizi (Marmaris - Muğla) – 1.1