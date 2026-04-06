Son depremler 6 Nisan 2026 listesi: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Ülkemizde zaman zaman orta büyüklükte sarsıntılar yaşanıyor. En son Van'daki 5.2'ilk deprem korku yaratırken bugün yeni bir deprem olup olmadığı merak ediliyor. İşte AFAD'ın geçtiği son liste...

6 NİSAN 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

09.55 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6

09.51 - Fethiye (Muğla) - 1.4

09.13 - Beypazarı (Ankara) - 2.5

08.59 - Milas (Muğla) - 1.5

08.56 - Sumbas (Osmaniye) - 2.2

08.56 - Milas (Muğla) - 1.7

08.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

08.35 - Honaz (Denizli) - 1.1

08.27 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

07.59 - Buldan (Denizli) - 1.9

07.57 - Köyceğiz (Muğla) - 2.1

07.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

07.20 - Ioannina (Yunanistan) - 4.5

06.47 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 1.2

06.34 - Qendër Ersekë (Arnavutluk) - 3.5

06.32 - Simav (Kütahya) - 1.3

06.23 - Merkez (Bingöl) - 2.1

06.17 - Ekinözü (Kahramanmaraş) - 1.2

06.15 - Osmangazi (Bursa) - 1.0

06.14 - Demirözü (Bayburt) - 0.9

06.11 - Finike (Antalya) - 1.6

06.06 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6

06.06 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.4

05.54 - Datça (Muğla) - 1.6

05.53 - Afşin (Kahramanmaraş) - 1.3

05.49 - Afşin (Kahramanmaraş) - 1.5

05.40 - Sincik (Adıyaman) - 1.1

05.39 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

05.21 - Palandöken (Erzurum) - 1.4

05.17 - Simav (Kütahya) - 1.0

05.02 - Hocalar (Afyonkarahisar) - 0.9

04.55 - Simav (Kütahya) - 2.5

04.36 - Datça (Muğla) - 1.3

04.35 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

04.23 - Altıntaş (Kütahya) - 1.0

04.16 - Yahyalı (Kayseri) - 1.4

04.09 - Battalgazi (Malatya) - 0.9

03.59 - Simav (Kütahya) - 1.3

03.57 - Soma (Manisa) - 1.0

03.43 - Gümüşova (Düzce) - 1.6

03.38 - Marmaris (Muğla) - 1.1