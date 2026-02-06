SON DEPREMLER 6 ŞUBAT 2026 LİSTESİ: Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Yurdun çeşitli noktalarında yaşanan depremler AFAD tarafından kaydedilirken vatandaşlar da bu verileri incelemek istiyor. Bugün 4 ve üzeri bir deprem kaydedilmezken "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusu sürekli geliyor. İşte ayrıntılar...

10.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

10.08 – Mutki (Bitlis) – 1.4

10.02 – Simav (Kütahya) – 1.4

10.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

09.54 – Otlukbeli (Erzincan) – 1.4

09.51 – Sincik (Adıyaman) – 1.3

09.45 – Karaçoban (Erzurum) – 1.4

09.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

09.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

09.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

09.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

09.06 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.0

09.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

09.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

09.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08.39 – Battalgazi (Malatya) – 1.4

08.32 – İliç (Erzincan) – 1.6

08.31 – Akdeniz – 4.2

08.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.20 – Geyve (Sakarya) – 1.8

08.15 – Alaca (Çorum) – 0.8

08.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

07.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07.55 – Akhisar (Manisa) – 1.0

07.22 – Oltu (Erzurum) – 2.0

07.20 – Sincik (Adıyaman) – 0.8

07.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

06.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

06.23 – Battalgazi (Malatya) – 1.1

06.12 – Gevaş (Van) – 1.0

06.10 – Salihli (Manisa) – 1.5

05.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05.46 – Aladağ (Adana) – 1.5

05.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

05.04 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 1.4

05.04 – Tuz Gölü, Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.2

04.34 – Akdeniz – 3.6

04.19 – Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.5

04.13 – Simav (Kütahya) – 1.3

04.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

03.54 – Simav (Kütahya) – 1.7

03.47 – Battalgazi (Malatya) – 0.9

03.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

03.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.31 – Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) – 2.5

03.20 – Pamukova (Sakarya) – 1.7

03.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.14 – Ege Denizi, Dikili açıkları (İzmir) – 1.9

03.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.08 – Sarız (Kayseri) – 2.4

02.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

02.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

02.38 – Simav (Kütahya) – 2.8

02.33 – Baklan (Denizli) – 1.5

02.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

02.13 – Bozkurt (Denizli) – 1.9

01.40 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.2

01.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

01.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

01.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

00.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

00.58 – Yahyalı (Kayseri) – 1.1

00.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

00.24 – Simav (Kütahya) – 1.4

00.23 – Simav (Kütahya) – 1.3

00.02 – Simav (Kütahya) – 1.5