SON DEPREMLER 6 ŞUBAT 2026 LİSTESİ: Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Türkiye genelinde meydana gelen depremler gün boyunca yakından takip ediliyor. Farklı bölgelerde kaydedilen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD verileri dakika dakika paylaşırken "son depremler" araması hızlanmış durumda...
Yurdun çeşitli noktalarında yaşanan depremler AFAD tarafından kaydedilirken vatandaşlar da bu verileri incelemek istiyor. Bugün 4 ve üzeri bir deprem kaydedilmezken "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusu sürekli geliyor. İşte ayrıntılar...
10.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10.08 – Mutki (Bitlis) – 1.4
10.02 – Simav (Kütahya) – 1.4
10.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09.54 – Otlukbeli (Erzincan) – 1.4
09.51 – Sincik (Adıyaman) – 1.3
09.45 – Karaçoban (Erzurum) – 1.4
09.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
09.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09.06 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.0
09.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
09.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08.39 – Battalgazi (Malatya) – 1.4
08.32 – İliç (Erzincan) – 1.6
08.31 – Akdeniz – 4.2
08.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.20 – Geyve (Sakarya) – 1.8
08.15 – Alaca (Çorum) – 0.8
08.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07.55 – Akhisar (Manisa) – 1.0
07.22 – Oltu (Erzurum) – 2.0
07.20 – Sincik (Adıyaman) – 0.8
07.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.23 – Battalgazi (Malatya) – 1.1
06.12 – Gevaş (Van) – 1.0
06.10 – Salihli (Manisa) – 1.5
05.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.46 – Aladağ (Adana) – 1.5
05.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05.04 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 1.4
05.04 – Tuz Gölü, Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.2
04.34 – Akdeniz – 3.6
04.19 – Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.5
04.13 – Simav (Kütahya) – 1.3
04.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.54 – Simav (Kütahya) – 1.7
03.47 – Battalgazi (Malatya) – 0.9
03.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.31 – Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) – 2.5
03.20 – Pamukova (Sakarya) – 1.7
03.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03.14 – Ege Denizi, Dikili açıkları (İzmir) – 1.9
03.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03.08 – Sarız (Kayseri) – 2.4
02.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
02.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.38 – Simav (Kütahya) – 2.8
02.33 – Baklan (Denizli) – 1.5
02.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.13 – Bozkurt (Denizli) – 1.9
01.40 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.2
01.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
01.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
01.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
00.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
00.58 – Yahyalı (Kayseri) – 1.1
00.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
00.24 – Simav (Kütahya) – 1.4
00.23 – Simav (Kütahya) – 1.3
00.02 – Simav (Kütahya) – 1.5