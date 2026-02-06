SON DEPREMLER 6 ŞUBAT 2026 LİSTESİ: Erzincan'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Türkiye genelinde meydana gelen depremler gün boyunca yakından takip ediliyor. Farklı bölgelerde kaydedilen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD verileri dakika dakika paylaşırken "son depremler" araması hızlanmış durumda...
Yurdun çeşitli noktalarında yaşanan depremler AFAD tarafından kaydedilirken vatandaşlar da bu verileri incelemek istiyor. Bugün 4 ve üzeri bir deprem keydedilirken "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusu sürekli geliyor. İşte ayrıntılar...
14.16 - Kemah (Erzincan) - 4.9
13.39 - Pasinler (Erzurum) - 1.9
13.31 - Şuhut (Afyonkarahisar) - 1.3
13.16 - Marmara Denizi, Marmara açıkları (Balıkesir) - 1.5
13.01 - Simav (Kütahya) - 1.4
12.56 - Simav (Kütahya) - 1.2
12.48 - Hisarcık (Kütahya) - 1.0
12.41 - Soma (Manisa) - 1.3
12.37 - Merkez (Kütahya) - 1.1
12.29 - Battalgazi (Malatya) - 1.5
12.25 - Bahçesaray (Van) - 1.9
12.20 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.6
12.04 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
11.40 - Doğanşehir (Malatya) - 1.2
11.28 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.2
11.23 - Simav (Kütahya) - 1.4
11.19 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
11.13 - Simav (Kütahya) - 0.7
11.09 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
11.05 - Simav (Kütahya) - 1.4
11.03 - Simav (Kütahya) - 1.3
11.03 - Merkez (Kastamonu) - 1.8
10.52 - Sincik (Adıyaman) - 1.8
10.37 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
10.36 - Simav (Kütahya) - 1.2
10.31 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.9
10.21 - Hisarcık (Kütahya) - 1.2
10.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
10.12 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
10.08 - Mutki (Bitlis) - 1.4
10.02 - Simav (Kütahya) - 1.4
10.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
09.54 - Otlukbeli (Erzincan) - 1.4
09.51 - Sincik (Adıyaman) - 1.3
09.45 - Karaçoban (Erzurum) - 1.4
09.43 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
09.35 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
09.34 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
09.06 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
09.06 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.0
09.03 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
09.03 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
09.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
08.39 - Battalgazi (Malatya) - 1.4
08.32 - İliç (Erzincan) - 1.6
08.31 - Akdeniz - 4.2
08.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
08.20 - Geyve (Sakarya) - 1.8
08.15 - Alaca (Çorum) - 0.8
08.07 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
07.59 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
07.55 - Akhisar (Manisa) - 1.0
07.22 - Oltu (Erzurum) - 2.0
07.20 - Sincik (Adıyaman) - 0.8
07.01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
06.43 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
06.40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
06.35 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
06.23 - Battalgazi (Malatya) - 1.1
06.12 - Gevaş (Van) - 1.0
06.10 - Salihli (Manisa) - 1.5
05.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
05.46 - Aladağ (Adana) - 1.5