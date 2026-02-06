SON DEPREMLER 6 ŞUBAT 2026 LİSTESİ: Erzincan'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Yurdun çeşitli noktalarında yaşanan depremler AFAD tarafından kaydedilirken vatandaşlar da bu verileri incelemek istiyor. Bugün 4 ve üzeri bir deprem keydedilirken "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusu sürekli geliyor. İşte ayrıntılar...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

14.16 - Kemah (Erzincan) - 4.9

13.39 - Pasinler (Erzurum) - 1.9

13.31 - Şuhut (Afyonkarahisar) - 1.3

13.16 - Marmara Denizi, Marmara açıkları (Balıkesir) - 1.5

13.01 - Simav (Kütahya) - 1.4

12.56 - Simav (Kütahya) - 1.2

12.48 - Hisarcık (Kütahya) - 1.0

12.41 - Soma (Manisa) - 1.3

12.37 - Merkez (Kütahya) - 1.1

12.29 - Battalgazi (Malatya) - 1.5

12.25 - Bahçesaray (Van) - 1.9

12.20 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.6

12.04 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

11.40 - Doğanşehir (Malatya) - 1.2

11.28 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.2

11.23 - Simav (Kütahya) - 1.4

11.19 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

11.13 - Simav (Kütahya) - 0.7

11.09 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

11.05 - Simav (Kütahya) - 1.4

11.03 - Simav (Kütahya) - 1.3

11.03 - Merkez (Kastamonu) - 1.8

10.52 - Sincik (Adıyaman) - 1.8

10.37 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

10.36 - Simav (Kütahya) - 1.2

10.31 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.9

10.21 - Hisarcık (Kütahya) - 1.2

10.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

10.12 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

10.08 - Mutki (Bitlis) - 1.4

10.02 - Simav (Kütahya) - 1.4

10.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

09.54 - Otlukbeli (Erzincan) - 1.4

09.51 - Sincik (Adıyaman) - 1.3

09.45 - Karaçoban (Erzurum) - 1.4

09.43 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8

09.35 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

09.34 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

09.06 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

09.06 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.0

09.03 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7

09.03 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

09.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7

08.39 - Battalgazi (Malatya) - 1.4

08.32 - İliç (Erzincan) - 1.6

08.31 - Akdeniz - 4.2

08.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

08.20 - Geyve (Sakarya) - 1.8

08.15 - Alaca (Çorum) - 0.8

08.07 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

07.59 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

07.55 - Akhisar (Manisa) - 1.0

07.22 - Oltu (Erzurum) - 2.0

07.20 - Sincik (Adıyaman) - 0.8

07.01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

06.43 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6

06.40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

06.35 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

06.23 - Battalgazi (Malatya) - 1.1

06.12 - Gevaş (Van) - 1.0

06.10 - Salihli (Manisa) - 1.5

05.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

05.46 - Aladağ (Adana) - 1.5