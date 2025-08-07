Son depremler 7 Ağustos 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
Son depremler listesi araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde Ege Denizi'nde hareketlilik yaşanırken İstanbul'da deprem olup olmadığı merak ediliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin bugün geçtiği deprem verileri...
Ege Denizi'nde depremler devam ediyor. Neyse ki 4'ten büyük depremler yaşanmazken en son yaşanan depremler merak ediliyor. Öte yandan Marmara Denizi'nde de hareketlilik olup olmadığı araştırılıyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Son depremler listesi (7 Ağustos 2025)
08:51 – Ege Denizi – 3.5
07:38 – Gökova Körfezi (Muğla) – 1.6
07:06 – Kalecik (Ankara) – 1.6
06:20 – Sincik (Adıyaman) – 0.9
05:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05:26 – Masyaf (Suriye) – 1.9
04:32 – Marmaris (Muğla) – 1.4
04:21 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.4
04:10 – Yeşilova (Burdur) – 1.6
03:17 – Merkez (Çorum) – 1.3
02:49 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 2.2
02:32 – Refahiye (Erzincan) – 0.8
02:32 – Yazıhan (Malatya) – 1.2
02:10 – Çelikhan (Adıyaman) – 2.0
02:09 – Simav (Kütahya) – 0.7
01:24 – Akdeniz – 2.4
01:14 – Akdeniz (Seydikemer açıkları) – 1.5
00:57 – Akhisar (Manisa) – 1.4
00:46 – Doğanşehir (Malatya) – 1.6
00:37 – Pütürge (Malatya) – 0.7
00:32 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.3
00:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
00:09 – Simav (Kütahya) – 0.8
23:22 – Selçuk (İzmir) – 1.8