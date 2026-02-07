Son depremler 7 Şubat listesi: Az önce deprem mi oldu? AFAD deprem verileri
Dün Erzincan'daki deprem büyük bir korkuya neden oldu. Bölgede artçı sarsıntılar peş peşe gelirken bugün yine özellikle bölge halkı "son depremler" aramasını sıklaştırmış durumda... Yeni deprem olup olmadığı merak ediliyor ve AFAD resmi sitesi sık sık kontrol ediliyor.
Deprem ülkesi Türkiye'de her gün onlarca deprem kaydediliyor. AFAD anlık olarak depremleri listeliyor. Erzincan'daki 4.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından "son depremler" araması yine hızlandı. İşte son veriler...
AFAD SON DEPMREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
09.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.1
09.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
09.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
09.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.57 – Beypazarı (Ankara) – 2.1
08.34 – Kocasinan (Kayseri) – 2.0
07.51 – Simav (Kütahya) – 1.3
07.47 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 1.9
07.42 – Kale (Malatya) – 1.8
07.30 – Afşin (Kahramanmaraş) – 1.2
07.26 – Menteşe (Muğla) – 1.6
07.18 – Akhisar (Manisa) – 1.7
07.08 – Köyceğiz (Muğla) – 1.6
06.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06.32 – Ahırlı (Konya) – 1.4
06.04 – Ege Denizi, Midilli Adası açıkları (Ayvacık / Çanakkale) – 2.5
06.00 – Menteşe (Muğla) – 1.7
05.28 – Sivrice (Elazığ) – 1.2
05.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.57 – Beyşehir (Konya) – 1.6
04.40 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.2
04.31 – Simav (Kütahya) – 1.2
04.06 – İslahiye (Gaziantep) – 1.3
03.23 – Yığılca (Düzce) – 1.4
03.03 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.6
02.54 – Antakya (Hatay) – 1.6
02.44 – Karaköprü (Şanlıurfa) – 1.7
02.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.32 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.1
01.38 – Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.7
01.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
01.06 – Marmara Denizi, Avcılar açıkları (İstanbul) – 1.7
00.15 – Ulubat Gölü, Mustafakemalpaşa (Bursa) – 1.6
00.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
00.10 – Beypazarı (Ankara) – 2.1
