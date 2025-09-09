SON DEPREMLER 9 EYLÜL 2025: Az önce deprem mi oldu? Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu?

Ülkemizde bugün yine onlarca deprem kaydedildi. Bugün 4 ve üzeri deprem yaşanmazken ufak çaplı depremler peş peşe yaşanıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek isteyenler "son depremler" araması yapıyor.

Son depremler listesi...

08:52'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.2 büyüklüğünde,

08:45'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,

08:40'ta Konya'nın Ilgın ilçesinde 1.1 büyüklüğünde,

08:25'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.1 büyüklüğünde,

08:18'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,

08:18'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 1.2 büyüklüğünde,

08:02'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.4 büyüklüğünde,

07:52'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,

07:47'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.3 büyüklüğünde,

07:42'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.4 büyüklüğünde,

07:41'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.5 büyüklüğünde,

07:31'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,

07:28'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2.2 büyüklüğünde,

07:23'te Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 1.6 büyüklüğünde,

07:19'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2.2 büyüklüğünde,

07:12'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2.8 büyüklüğünde,

07:07'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.8 büyüklüğünde,

06:59'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,

06:52'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.1 büyüklüğünde,

06:44'te Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 1.2 büyüklüğünde,

06:43'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.1 büyüklüğünde,

06:39'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,

06:36'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.2 büyüklüğünde,

06:33'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.3 büyüklüğünde,

06:31'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.1 büyüklüğünde,

06:27'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,

06:23'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 0.9 büyüklüğünde,

06:14'te Elazığ merkezde 1.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.