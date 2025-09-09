SON DEPREMLER 9 EYLÜL 2025: Az önce deprem mi oldu? Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
Son depremler listesi her gün yoğun şekilde araştırılıyor. Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntılar sürerken vatandaşlar da AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerini öğrenmek istiyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
Ülkemizde bugün yine onlarca deprem kaydedildi. Bugün 4 ve üzeri deprem yaşanmazken ufak çaplı depremler peş peşe yaşanıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek isteyenler "son depremler" araması yapıyor.
Son depremler listesi...
08:52'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.2 büyüklüğünde,
08:45'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,
08:40'ta Konya'nın Ilgın ilçesinde 1.1 büyüklüğünde,
08:25'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.1 büyüklüğünde,
08:18'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,
08:18'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 1.2 büyüklüğünde,
08:02'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.4 büyüklüğünde,
07:52'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,
07:47'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.3 büyüklüğünde,
07:42'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.4 büyüklüğünde,
07:41'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.5 büyüklüğünde,
07:31'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,
07:28'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2.2 büyüklüğünde,
07:23'te Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 1.6 büyüklüğünde,
07:19'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2.2 büyüklüğünde,
07:12'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2.8 büyüklüğünde,
07:07'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.8 büyüklüğünde,
06:59'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,
06:52'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.1 büyüklüğünde,
06:44'te Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 1.2 büyüklüğünde,
06:43'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.1 büyüklüğünde,
06:39'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,
06:36'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.2 büyüklüğünde,
06:33'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.3 büyüklüğünde,
06:31'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.1 büyüklüğünde,
06:27'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde,
06:23'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 0.9 büyüklüğünde,
06:14'te Elazığ merkezde 1.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.