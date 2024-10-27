Son depremler: Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Adana Valisi'nden açıklama

Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri'de de hissedilen sarsıntının ardından bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, "İlimizde şu an için bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya'dan depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğündeki sarsıntının çevre illerden de hissedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum olmamakla birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz saha çalışmasına başladılar. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.