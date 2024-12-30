Son depremler: AFAD açıkladı: Sivas'ın Ulaş ilçesinde korkutan deprem
Son dakika gelişmesi... Sivas'ın Ulaş ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4,4 olduğu belirtildi. Sivas Valiliğinden ''AFAD ve diğer ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamıştır'' açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 8,41 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Sivas Valiliğinden açıklama
Sivas Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2024-12-30
Saat:23:30:28 TSİ
Enlem:39.43556 N
Boylam:37.34306 E
Derinlik:8.41 km
Detay:https://t.co/5ni9MVQLR3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi