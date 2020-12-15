Son depremler: Aydın ve Van'da deprem!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye'de her gün depremler yaşanırken, bugün Aydın ve Van'da deprem meydana geldi. Aydın 4.0 büyüklüğünde sallanırken, Van'da ise depremin büyüklüğü 4.7 oldu.
Deprem kuşağı üzerinde bulunan ve her gün çok sayıda depremin yaşandığı Türkiye'de AFAD ve Kandilli Rasathanesi vatandaşları depremler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Son depremlerin verilerine göre; Aydın'da 4.0 büyüklüğünde, Van'da ise 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aydın'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası Körfezi'nin 3,86 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,08 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Van'da depremin büyüklüğü 4.7 oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 9,2 kilometre derinlikte meydana geldi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tuşba olan 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin merkez üssü olan ilçedeki kırsal mahallelerde ekiplerin tarama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.