Son depremler: Aydın ve Van'da deprem!

Deprem kuşağı üzerinde bulunan ve her gün çok sayıda depremin yaşandığı Türkiye'de AFAD ve Kandilli Rasathanesi vatandaşları depremler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Son depremlerin verilerine göre; Aydın'da 4.0 büyüklüğünde, Van'da ise 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 3,86 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,08 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Van'da depremin büyüklüğü 4.7 oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 9,2 kilometre derinlikte meydana geldi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tuşba olan 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin merkez üssü olan ilçedeki kırsal mahallelerde ekiplerin tarama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.