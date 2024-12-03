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Son depremler: Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.99 km altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.