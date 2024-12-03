Son depremler: Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.99 km altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2024-12-03
Saat:19:51:29 TSİ
Enlem:37.88278 N
Boylam:27.57667 E
Derinlik:8.99 km
Detay:https://t.co/pCmZfKe24X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi