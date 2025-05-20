SON DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu? AFAD - Kandilli deprem listesi
Son depremler listesi bugün de yoğun şeklide araştırılıyor. Dün Ege Denizi'ndeki depremler endişe yaratırken bugün 3'ten büyük bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem listesi...
Türkiye'de her gün irili ufaklı depremler meydana geliyor. 3'ten büyük depremler ise vatandaşlarda panik yaratıyor. Bugün Türkiye'de henüz 3'ten büyük bir deprem yaşandı. İşte 20 Mayıs son depremler listesi...
Son depremler...
Bugün saat 09:11'de Ermenistan’ın Shirak bölgesinde, Türkiye sınırına yakın bir noktada 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Kars’ın Akyaka ilçesine yaklaşık 23 km mesafede gerçekleşti.
09:50 – Orhaneli (Bursa) – 1.8
09:36 – Akhisar (Manisa) – 2.1
09:11 – Shirak (Ermenistan) – 3.3
09:06 – İvrindi (Balıkesir) – 1.5
08:46 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 1.9
08:28 – Kulu (Konya) – 2.6
08:18 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.4
07:27 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.7
07:02 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 1.6
06:55 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 2.9
06:54 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 2.6
06:12 – Simav (Kütahya) – 1.2
05:53 – Shirak (Ermenistan) – 1.3
05:35 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0
05:26 – Çayırlı (Erzincan) – 1.3
05:25 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.2
05:18 – Tuz Gölü, Şereflikoçhisar açıkları (Ankara) – 1.7
05:16 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.4
05:04 – Dalaman (Muğla) – 1.8
04:47 – Çameli (Denizli) – 1.1
04:38 – Yazıhan (Malatya) – 1.3
04:28 – Simav (Kütahya) – 1.0
04:01 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.2
03:56 – Saimbeyli (Adana) – 1.2
03:54 – Simav (Kütahya) – 1.0
03:25 – Merkez (Bolu) – 1.1
03:18 – Pınarbaşı (Kayseri) – 1.1
03:08 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.1
02:39 – Merkez (Bolu) – 2.7