SON DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi...

Bugün saat 02:30’da Ege Denizi’nde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem korku yarattı. Daha sonra sabah saat 07:18’de Marmara Denizi’nde 3.8'lik sarsıntı yaşandı. Bu gelişmeler sonrası son depremler listesi yoğun şekilde aratılmaya başlandı. Peki en son nerede deprem oldu?

13 Mayıs son depremler...

17:10 – Germencik (Aydın) – 1.9

16:21 – Simav (Kütahya) – 0.9

16:19 – Simav (Kütahya) – 1.9

16:17 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 3.1

16:16 – Mut (Mersin) – 1.2

16:06 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.8

16:03 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 2.0

15:42 – Kemah (Erzincan) – 1.4

15:24 – Simav (Kütahya) – 0.8

14:54 – Yazıhan (Malatya) – 1.4

14:49 – Gemlik (Bursa) – 3.0

14:45 – Andırın (Kahramanmaraş) – 1.7

14:32 – Germencik (Aydın) – 2.2

14:32 – Germencik (Aydın) – 1.5

14:31 – Bayındır (İzmir) – 1.9

14:22 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.2

14:20 – Germencik (Aydın) – 2.5

14:03 – Simav (Kütahya) – 0.9

13:57 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0

13:51 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.4

13:34 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.3

13:28 – Gelendost (Isparta) – 0.8

13:13 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.5

13:03 – Burgaz (Bulgaristan), Kofçaz yakınları – 1.8

13:00 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.7

12:49 – Orhaneli (Bursa) – 1.7

12:46 – Gümüşhacıköy (Amasya) – 1.7

12:41 – Alaplı (Zonguldak) – 1.6

12:37 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 2.0

12:25 – Darende (Malatya) – 1.4

12:23 – Mazıdağı (Mardin) – 1.5

12:21 – Doğanşehir (Malatya) – 1.4

12:15 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 2.5