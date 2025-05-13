SON DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi...
Gece Ege Denizi, sabah ise İstanbul'da yaşanan deprem korkuya neden oldu. Anlık olarak takip edilen "son depremler" araması bu iki deprem nedeniyle yine hızlandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler...
Bugün saat 02:30’da Ege Denizi’nde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem korku yarattı. Daha sonra sabah saat 07:18’de Marmara Denizi’nde 3.8'lik sarsıntı yaşandı. Bu gelişmeler sonrası son depremler listesi yoğun şekilde aratılmaya başlandı. Peki en son nerede deprem oldu?
13 Mayıs son depremler...
17:10 – Germencik (Aydın) – 1.9
16:21 – Simav (Kütahya) – 0.9
16:19 – Simav (Kütahya) – 1.9
16:17 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 3.1
16:16 – Mut (Mersin) – 1.2
16:06 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.8
16:03 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 2.0
15:42 – Kemah (Erzincan) – 1.4
15:24 – Simav (Kütahya) – 0.8
14:54 – Yazıhan (Malatya) – 1.4
14:49 – Gemlik (Bursa) – 3.0
14:45 – Andırın (Kahramanmaraş) – 1.7
14:32 – Germencik (Aydın) – 2.2
14:32 – Germencik (Aydın) – 1.5
14:31 – Bayındır (İzmir) – 1.9
14:22 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.2
14:20 – Germencik (Aydın) – 2.5
14:03 – Simav (Kütahya) – 0.9
13:57 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0
13:51 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.4
13:34 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.3
13:28 – Gelendost (Isparta) – 0.8
13:13 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.5
13:03 – Burgaz (Bulgaristan), Kofçaz yakınları – 1.8
13:00 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.7
12:49 – Orhaneli (Bursa) – 1.7
12:46 – Gümüşhacıköy (Amasya) – 1.7
12:41 – Alaplı (Zonguldak) – 1.6
12:37 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 2.0
12:25 – Darende (Malatya) – 1.4
12:23 – Mazıdağı (Mardin) – 1.5
12:21 – Doğanşehir (Malatya) – 1.4
12:15 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 2.5