Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

21:15 Bakan Memişoğlu: 4 yaralının tedavileri devam ediyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, "Depremde şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

21:07 AFAD: 3'ün üzerinde 7 artçı deprem meydana geldi

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir."

21:01 Sındırgı Belediye Başkanı: Can kaybımız yok

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçede yıkılan binadan 6 kişiden 4'nün çıkarıldığını, 1 kişiye ulaşıldığını, 1 kişinin de arandığını açıkladı. İzmir, Manisa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede bir merkez kuracağını bildiren Sak, "Yüzde 60-70 oranında köylere de ulaştık. Oralarda da yıkım var ancak şu an can kaybımız yok" dedi.

20:59 Bölgeye mobil baz istasyonları yönlendirildi

Bakan Uraloğlu, depremin ardından "Haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir" dedi.

20:45 - Artçı sarsıntılar sürüyor

Sındırgı'daki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. 6,1'lik depremin ardından büyüklükleri 3.7, 4.6, 4.1, 4 ve 3.4 olan artçı sarsıntılar oldu.

20.43 - "İki kişiyi kurtarma çalışmamız sürüyor"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, deprem nedeniyle 10'un üzerinde bina yıkıldığı ihbarı geldiğini, enkaz altından iki kişinin kurtarılma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Sak, merkezde yıkılan bir binadan 4 kişinin kurtarıldığını, iki kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Birçok mahalleden ihbarlar geldiğini belirten Sak, can kaybıyla ilgili bir bilginin olmadığını aktardı.

20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletti. Erdoğan, "(Balıkesir) İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

20:05: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Balıkesir Sındırgı'da 6️⃣.1️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2025

20:07 3.5 ile sallanmıştı

AFAD saat 18.05'te Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.69 kilometre olarak açıklandı.

20:01 AFAD duyurdu

AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.