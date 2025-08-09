SON DEPREMLER: Balıkesir'de deprem mi oldu? Son depremler listesi...
AFAD, Balıkesir'de bugün saat 12.03 sularında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, çevre bölgelerden de hissedildi. Deprem bölge halkında endişeye neden olurken; 'deprem mi oldu?' sorusu sıkça dile getiriliyor. 9 Ağustos 2025 son deprem verileri de araştırılıyor.
Balıkesir, bugün meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 12.03 sularında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından sık sık "Deprem mi oldu?" soruları peş peşe geliyor.
İşte 9 Ağustos 2025 itibarıyla son depremler listesi...
Son depremler listesi
12:03 - Sındırgı (Balıkesir) Büyüklük: 3.8 (Mw)
03.46 - Ege Denizi Büyüklük: 3.5 (Ml)