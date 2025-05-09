Son depremler bugün... İstanbul'da deprem mi oldu mu? En son nerede deprem oldu?

Ülkemizde her gün irili ufaklı depremler meydana gelirken 3'ün üzerindeki depremler korkuya neden oluyor. İstanbul depremi sonrası endişe hala devam ederken son depremler araması da devam ediyor. "İstanbul'da deprem mi oldu mu?", "En son nerede deprem oldu?" sorusu sıkça geliyor.

Son depremler listesi...

10:13:30 – Yazıhan (Malatya) – 1.3

09:57:00 – Gelendost (Isparta) – 0.8

09:48:16 – Kargı (Çorum) – 2.1

09:44:07 – Akdeniz, Seydikemer (Muğla) – 1.6

09:34:27 – Simav (Kütahya) – 1.1

09:21:53 – Soma (Manisa) – 1.7

09:10:46 – Ege Denizi, Çeşme (İzmir) – 1.4

08:57:07 – Marmara Denizi, Silivri (İstanbul) – 1.7

08:56:28 – Simav (Kütahya) – 1.0

08:55:24 – Simav (Kütahya) – 1.5

08:55:23 – Çatalca (İstanbul) – 1.0

08:48:57 – Van Gölü, Tuşba (Van) – 2.2

08:31:32 – Simav (Kütahya) – 1.6

08:20:26 – Marmara Denizi, Büyükçekmece (İstanbul) – 1.9

08:02:07 – Akçadağ (Malatya) – 2.7

07:31:39 – Pütürge (Malatya) – 2.1

07:20:13 – Ilgın (Konya) – 1.2

07:06:57 – Döşemealtı (Antalya) – 1.2

07:04:49 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 2.4

06:32:44 – Simav (Kütahya) – 1.3

06:30:13 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.4

06:27:59 – Borçka (Artvin) – 1.1

06:12:16 – Merkez (Bitlis) – 1.9

06:05:03 – Ege Denizi – 2.8

06:03:17 – Kozan (Adana) – 1.7

05:53:06 – Akçadağ (Malatya) – 1.4

05:33:24 – Saimbeyli (Adana) – 1.6