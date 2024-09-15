Son Depremler: Çanakkale'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Son Depremler: Çanakkale Ayvacık açıklarında 3,6 büyülüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre Ege Denizi'ndeki deprem 16,34 kilometre derinlikte gerçekleşti. (AFAD Son Depremler, Çanakkale'de Deprem)
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 13.04'teki deprem 16,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3,6 olarak verdi.
Çanakkale'de hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.