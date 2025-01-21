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Son depremler: Çanakkale'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika gelişmesi... AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.38’de merkez üssü Ege Denizi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5.2 büyüklüğünnde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD depremde olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı.

 