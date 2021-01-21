Son depremler: Ege Denizi peş peşe sallandı

Son depremlere dair veriler bugünün en çok aranan başlıklarından biri oldu. Ege Denizi'nde, İzmir açıklarında meydana gelen son depremler vatandaşlarda korkuya neden olurken, bu depremlerin büyüklükleri 3.9 ve 4.5 olarak açıklandı. Son deprem verilerini öğrenmek isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerine ve mobil uygulamalarına akın etti.

Ege Denizi'nde depremler

Bugün Ege Denizi'nde depremler meydana geldi. AFAD yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02.37'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullanırken, Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü. Ayrıca bölgede 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ard arda depremler korkuttu

İzmir açıklarında meydana gelen son depremler vatandaşları korkuttu. Sosyal medyada kullanıcılar geçtiğimiz yıl yaşanan depremin ardından tedirginliklerini paylaştı.