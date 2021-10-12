Son depremler: Girit'te yaşanan deprem Ege'de hissedildi

Yunanistan'ın en büyük adası olan Girit'te 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adanın doğusunda meydana gelen deprem Ege Denizi kıyısında yer alan yerlerde hissedildi. Türkiye'de İzmir, Muğla, Aydın ve Denizli depremin hissedildiği iller olurken, son depremler vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Girit'te panik hakim

Doğu Girit bölgesinde yaşanan deprem sonrasında depremi hissedenler ev ve iş yerlerine giremezken, bölgede parklar ve boş alanlara akın etti. Sitia Belediye Başkanı George Zervakis depreme dair açıklamasında kendilerine bildirilen bir can ve mal kaybı olmadığını ancak kırsal bölgelerle iletişimin zorlukla yapıldığını söyledi.

Girit'te artçı depremler sürüyor

İrili ufaklı pek çok fayın bulunduğu Ege Denizi'nde bugün irili ufaklı sarsıntılar meydana gelirken, Girit'te 6,3'lük depremin ardından 3.7, 3.3, 2.8 ve 2.7 büyüklüğünde artçı depremler yaşanmaya devam etti.

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.