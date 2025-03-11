Son depremler: Hakkari'de 5 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 21,03'te merkez üssü Hakkari Yüksekova olan 5.0 olan bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise büyüklüğünü 4.8 olarak duyurduğu depremin merkez üssünün Irak'ın Erbil kenti olduğunu açıkladı.