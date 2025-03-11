Son depremler: Hakkari'de 5 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin merkez üssünün Irak'ın Erbil kenti olduğunu açıkladı.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 21,03'te merkez üssü Hakkari Yüksekova olan 5.0 olan bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise büyüklüğünü 4.8 olarak duyurduğu depremin merkez üssünün Irak'ın Erbil kenti olduğunu açıkladı.