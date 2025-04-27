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Son depremler: İstanbul'da bir deprem daha! AFAD detayları paylaştı...

Son dakika gelişmesi... İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi duyurun AFAD verilerine göre, derinlik 9.36 km olarak kaydedildi.

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Son depremler: İstanbul'da bir deprem daha! AFAD detayları paylaştı...
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AFAD'ın bilgilerien göre; Büyükçekmece'ye 21.08 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde yerin 9.36 kilometre altında saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kaynak: HABER MERKEZİ