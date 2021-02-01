Son depremler: İzmir'de art arda depremler

Ege Denizi'nde meydana gelen son depremler başta İzmir olmak üzere, Ege kıyısındaki kentlerde hissedildi. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 25 kilometre derinliğinde ve 43 kilometre açıkta meydana gelen depremden 45 dakika sonra 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken, sadece 1 dakika sonra ise aynı bölge 4,8'lik bir depremle daha sallandı. Bölgede daha sonra 4,7 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Kalın'dan deprem açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'de yaşanan son depremlerin ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Kalın açıklamasında, “İzmir’in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir'e ve ülkemize geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

Soyer: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Son depremlerin ardından açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun.” dedi.