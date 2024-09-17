Son Depremler: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Son Depremler: Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyülüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre Nurhak ilçesindeki deprem 13.17 kilometre derinlikte gerçekleşti. (AFAD Son Depremler, Kahramanmaraş’ta Deprem)
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 00.33'te gerçekleşti.
Merkez üssü Nurhak ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 13.17 kilometre derinliğinde meydana geldi.