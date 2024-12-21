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Son depremler: Kandilli Rasathanesi duyurdu: İstanbul'da deprem

Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi, İstanbul Avcılar'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20.31’de merkez üssü Avcılar olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 

Çevre illerden de hissedildi

Deprem yerin 13.8 km altında gerçekleşirken, İstanbul'un birçok ilçesi başta olmak üzere Kocaeli ve Tekirdağ'dan da hissedildi.