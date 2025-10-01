Son depremler listesi 1 Ekim 2025: Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu?
Son depremler listesi bugün de yoğun şekilde araştırılıyor. Kütahya ve Balıkesir'de sarsıntılar sürerken vatandaşlar da son verileri incelemek istiyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu sorgulanıyor. İşte en son veriler...
Bugün ülkemizde yine onlarca sarsıntı yaşandı. Bu sarsıntıların büyük çoğunluğu Kütahya ve Balıkesir'de yaşandı. 4 ve üzeri büyüklüğünde herhangi bir deprem yaşanmazken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileri araştırılıyor.
Son depremler listesi (1 Ekim 2025)
12.59 – Simav (Kütahya) – 0.7
12.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
12.51 – Simav (Kütahya) – 1.0
12.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
12.43 – Simav (Kütahya) – 0.9
12.42 – Ege Denizi, Gökova Körfezi (Muğla) – 1.9
12.42 – Simav (Kütahya) – 1.1
12.39 – Ege Denizi, Gökova Körfezi (Muğla) – 1.2
12.38 – Simav (Kütahya) – 1.2
12.37 – Ege Denizi, Gökova Körfezi (Muğla) – 2.4
12.36 – Simav (Kütahya) – 1.1
12.35 – Simav (Kütahya) – 1.0
12.33 – Simav (Kütahya) – 1.3
12.31 – Merkez (Kırşehir) – 1.0
12.31 – Simav (Kütahya) – 1.3
12.28 – Simav (Kütahya) – 1.6
12.28 – Simav (Kütahya) – 1.2
12.24 – Ilgaz (Çankırı) – 3.5
12.14 – Akdeniz – 2.4
12.06 – Fethiye (Muğla) – 1.2
11.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
11.45 – Simav (Kütahya) – 1.2
11.43 – Selçuklu (Konya) – 1.0
11.34 – Selçuklu (Konya) – 1.8
11.26 – Adapazarı (Sakarya) – 1.0
11.20 – Simav (Kütahya) – 1.3
11.20 – Simav (Kütahya) – 1.4
11.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
11.12 – Simav (Kütahya) – 1.4
11.12 – Simav (Kütahya) – 1.5
11.08 – Simav (Kütahya) – 1.2
11.07 – Simav (Kütahya) – 1.4
11.01 – Simav (Kütahya) – 1.4
11.00 – Simav (Kütahya) – 0.9
10.57 – Simav (Kütahya) – 3.3
10.57 – Simav (Kütahya) – 2.3
10.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
10.48 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 2.4