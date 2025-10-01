Son depremler listesi 1 Ekim 2025: Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu?

Bugün ülkemizde yine onlarca sarsıntı yaşandı. Bu sarsıntıların büyük çoğunluğu Kütahya ve Balıkesir'de yaşandı. 4 ve üzeri büyüklüğünde herhangi bir deprem yaşanmazken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileri araştırılıyor.

Son depremler listesi (1 Ekim 2025)

12.59 – Simav (Kütahya) – 0.7

12.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

12.51 – Simav (Kütahya) – 1.0

12.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

12.43 – Simav (Kütahya) – 0.9

12.42 – Ege Denizi, Gökova Körfezi (Muğla) – 1.9

12.42 – Simav (Kütahya) – 1.1

12.39 – Ege Denizi, Gökova Körfezi (Muğla) – 1.2

12.38 – Simav (Kütahya) – 1.2

12.37 – Ege Denizi, Gökova Körfezi (Muğla) – 2.4

12.36 – Simav (Kütahya) – 1.1

12.35 – Simav (Kütahya) – 1.0

12.33 – Simav (Kütahya) – 1.3

12.31 – Merkez (Kırşehir) – 1.0

12.31 – Simav (Kütahya) – 1.3

12.28 – Simav (Kütahya) – 1.6

12.28 – Simav (Kütahya) – 1.2

12.24 – Ilgaz (Çankırı) – 3.5

12.14 – Akdeniz – 2.4

12.06 – Fethiye (Muğla) – 1.2

11.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

11.45 – Simav (Kütahya) – 1.2

11.43 – Selçuklu (Konya) – 1.0

11.34 – Selçuklu (Konya) – 1.8

11.26 – Adapazarı (Sakarya) – 1.0

11.20 – Simav (Kütahya) – 1.3

11.20 – Simav (Kütahya) – 1.4

11.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

11.12 – Simav (Kütahya) – 1.4

11.12 – Simav (Kütahya) – 1.5

11.08 – Simav (Kütahya) – 1.2

11.07 – Simav (Kütahya) – 1.4

11.01 – Simav (Kütahya) – 1.4

11.00 – Simav (Kütahya) – 0.9

10.57 – Simav (Kütahya) – 3.3

10.57 – Simav (Kütahya) – 2.3

10.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

10.48 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 2.4