SON DEPREMLER LİSTESİ 10 MART 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Ülkemizde son günlerde 4 ve üzeri birçok deprem yaşandı. Bugün Alanya'da korkutan bir deprem meydana gelirken vatandaşlar da "son depremler" aramasını sıklaştırmış durumda... Hem Denizli'deki halk hem de Alanya'dakiler verileri incelemek istiyor.
Yurdun çeşitli bölgelerinde her gün onlarca deprem meydana gelirken son günlerde Denizli'deki depremler sıklaştı. Bugün de Alanya'da sarsıntı yaşandı ve vatandaşlar panik yaşadı. İşte bugün yaşanan son depremlerin listesi...
14.20 - Akdeniz, Antalya Körfezi - Manavgat (Antalya) - 4.1
14.13 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
14.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.1
13.51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
13.45 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
13.41 - Orhaneli (Bursa) - 1.0
13.39 - Kepez (Antalya) - 1.5
13.36 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.1
13.29 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
13.22 - Buldan (Denizli) - 1.2
13.10 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.8
13.04 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
12.58 - Hekimhan (Malatya) - 1.9
12.57 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 1.1
12.43 - Pamukkale (Denizli) - 1.3
12.30 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
12.29 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.3
12.27 - Güney (Denizli) - 1.0
12.19 - Akçadağ (Malatya) - 1.4
12.18 - Yahşihan (Kırıkkale) - 1.0
12.02 - Soma (Manisa) - 1.3
11.52 - Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale) - 1.7
11.47 - Marmara Denizi, Erdek Körfezi - Biga (Çanakkale) - 1.4
11.43 - Marmara Denizi, Erdek Körfezi - Biga (Çanakkale) - 1.8
11.29 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.9
11.10 - Güney (Denizli) - 1.6
11.06 - Araç (Kastamonu) - 1.6
11.01 - Güney (Denizli) - 1.0
10.56 - Akdeniz - Ortaca (Muğla) - 1.3
10.53 - Güney (Denizli) - 1.3
10.34 - Ege Denizi - Karaburun (İzmir) - 1.2
10.09 - Pazarlar (Kütahya) - 1.2
10.09 - Akdeniz - Kaş (Antalya) - 1.8
09.38 - Ege Denizi - Marmaris (Muğla) - 1.8
09.36 - Güney (Denizli) - 2.1
09.29 - Buldan (Denizli) - 2.2
09.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
09.11 - Simav (Kütahya) - 1.9
09.07 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
08.23 - Güney (Denizli) - 2.6