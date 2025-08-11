  1. Dünya Gazetesi
SON DEPREMLER LİSTESİ 11 AĞUSTOS: Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.33’te kaydedilen depremin, yerin 4,68 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

 Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06.33'te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA