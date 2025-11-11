SON DEPREMLER LİSTESİ 11 KASIM 2025: Az önce deprem mi oldu? Balıkesir, İzmir, Bursa, İstanbul bugün yeni deprem oldu mu?

Balıkesir ve çevre iller sürekli sallanıyor. Bitmek bilmeyen depremler halkta paniğe neden oluyor. Bugün yine en çok sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da kaydedildi. Bu depremler İzmir, Bursa, İstanbul'da da hissedilirken özellikle bu bölgelerde yaşayanlar "son depremler" aramasına ağırlık veriyor. İşte son veriler...

Son depremler (11 Kasım 2025)

04.58 – Akdeniz – 4.9

04.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.1

06.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.0

07.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.4

04.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.2

04.02 – Göksun (Kahramanmaraş) – 3.2

05.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9

04.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8

08.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

06.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

08.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

05.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

04.12 – Simav (Kütahya) – 2.5

04.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

05.39 – Sultandağı (Afyonkarahisar) – 2.1

06.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

07.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

05.44 – Sincik (Adıyaman) – 2.1

06.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

08.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

07.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

07.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

05.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

05.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

03.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

06.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

06.52 – Simav (Kütahya) – 1.4

06.06 – Simav (Kütahya) – 1.5

04.46 – Simav (Kütahya) – 1.4

04.12 – Simav (Kütahya) – 2.5

08.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

08.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9