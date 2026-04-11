SON DEPREMLER LİSTESİ 11 NİSAN 2026: Kütahya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Günlerdir sallanan Kütahya Simav'da bu kez 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Vatandaşlar büyük bir korku yaşarken yine "son depremler" araması hızlandı.
Kütahya Simav saat 17.31'de 4. 8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremi hissedenler kendilerini dışarıya atarken şimdi sıkça yeni deprem yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. İşte AFAD son depremler listesi...
17.42 - Simav (Kütahya) - 3.7
17.34 - Simav (Kütahya) - 2.2
17.33 - Simav (Kütahya) - 2.6
17.33 - Simav (Kütahya) - 3.2
17.31 - Simav (Kütahya) - 4.8
16.45 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
16.16 - Simav (Kütahya) - 2.6
16.15 - Simav (Kütahya) - 2.4
15.47 - Menteşe (Muğla) - 1.9
15.32 - Karayazı (Erzurum) - 1.9
15.17 - Yahşihan (Kırıkkale) - 1.3
15.08 - Sultandağı (Afyonkarahisar) - 1.7
15.03 - Maden (Elazığ) - 1.6
14.58 - Pütürge (Malatya) - 1.4
14.32 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.9
14.16 - Silifke (Mersin) - 1.8
14.05 - Hisarcık (Kütahya) - 1.4
13.47 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
13.41 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
13.20 - Aşkale (Erzurum) - 2.0