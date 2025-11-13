Son depremler listesi 13 Kasım 2025... Sındırgı'da az önce deprem mi oldu? İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir deprem oldu mu?

Balıkesir Sındırgı her gün beşik gibi sallanıyor. Bölge halkı her an tetikte... Bitmek bilmeyen depremler nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken en son veriler araştırılıyor. Akdeniz'de de başlayan hareketlilik nedeniyle "son depremler" araması sıklaşmış durumda...

Son depremler listesi (13 Kasım 2025)

08.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

08.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08.10 – Akdeniz, Hacısofu Körfezi – 2.3

08.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

08.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

08.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9

08.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

08.01 – Uludere (Şırnak) – 2.0

08.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

07.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.9

07.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

07.46 – Akdeniz – 3.8

07.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.0

07.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

07.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

07.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0

07.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

07.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

07.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

07.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

07.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1

07.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

06.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

06.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7

06.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

06.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

06.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

06.54 – Pozantı (Adana) – 0.8

06.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.4

06.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6

06.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

06.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0

06.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

06.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

06.45 – Paphos (GKRY) – 1.9

06.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

06.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

06.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

06.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

06.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0

06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

06.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.2

06.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.3

06.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

06.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9

06.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7

06.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.2

06.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.2

06.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.7

06.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

06.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

06.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

05.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

05.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.49 – Düziçi (Osmaniye) – 1.4

05.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

05.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

05.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.32 – Kelkit (Gümüşhane) – 1.4

05.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

05.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

05.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

04.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.43 – Simav (Kütahya) – 1.5

04.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.36 – Simav (Kütahya) – 1.1

04.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.34 – Yazıhan (Malatya) – 1.2

04.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.16 – Emirdağ (Afyonkarahisar) – 0.9

04.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

04.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

04.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

03.54 – Simav (Kütahya) – 2.1

03.49 – Kırkağaç (Manisa) – 1.3

03.48 – İliç (Erzincan) – 1.1

03.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

03.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

03.40 – Paphos (GKRY) – 1.9

03.38 – Palu (Elazığ) – 0.8

03.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

03.31 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 1.8

03.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0

03.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

03.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5