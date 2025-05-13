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SON DEPREMLER LİSTESİ 13 MAYIS: Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında, Antalya’nın Kumluca ilçesi yakınlarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.49’da kaydedilen depremin, yerin 29 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 13 MAYIS: Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Antalya’nın Kumluca ilçesinin 40 kilometre açığında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07.49’da kaydedilen depremin, yerin 29,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Deprem, kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ